За последнюю неделю некоторые альткоины выросли в цене более чем в 10 раз.

За первую неделю нового года прилично выросли в цене четыре альткоина. Более того, трое из установили новые исторические максимумы, а один из токенов так и вовсе показал многократный рост в ~1400%.

Стоимость криптовалюты Brainiac (BRAINS), X-Consoles (GAME), Alpha Brain Capital (ABC) и AggregatedFinance (AGFI) увеличилась в несколько раз, сообщает РБК Крипто.

Brainiac (BRAINS)

За последнюю неделю цена токена Brainiac выросла на 1396%. 6 января альктоин достиг нового рекорда в $0.386, и это не предел. Но эксперты советуют покупать токены, когда они подешевеют. К слову, с того времени ее стоимость снизилась на 58%.

Чтобы купить Brainiac, нужно сначала приобрести Ethereum а затем использовать "эфир" для покупки Brainiac. Для этого понадобится так называемый кошелек с самостоятельным хранением.

X-Consoles (GAME)

Стоимость токена X-Consoles с начала 2022 увеличилась на 967%. Несколькими днями ранее альткоин обновил исторический максимум выше $665. Рост криптовалюты за две недели составил более 1100%.

Читайте такжеАналитик рассказал, в какую криптовалюту выгодно вложиться в 2022 годуX-Consoles – это децентрализованная игровая платформа, которая использует GAME в качестве токена управления проектом.

Alpha Brain Capital (ABC)

Цена токена Alpha Brain Capital за прошедшие семь дней увеличилась более чем на 1200%. 5 января криптовалюта обновила исторический максимум выше $0.00001006.

Alpha Brain Capital, как и Brainiac, можно приобрести только за другую криптовалюту на децентрализованных биржах. Тот же Ethereum.

AggregatedFinance (AGFI)

Курс токена AggregatedFinance за первую неделю 2022 вырос более чем на 778%, а за последние 2 недели – на 1295%. 5 января альткоин обновил исторический максимум выше $0,000053. Покупать ее пока не стоит, лучше подождать снижения курса.

Для справки, протокол AggregatedFinance инвестирует средства в токены децентрализованных финансов (DeFi), а также позволяет держателям AGFI зарабатывать на доходном фермерстве.

Читайте такжеКурс биткоина обновил рекорд дешевизны на фоне событий в Казахстане: настало ли время покупатьРанее один из самых известных криптовалютных трейдеров Остин Арнольд перечислил шест криптовалют, которых в 2022 году ждет успех. Он убежден, что наибольший рост в последующие 12 месяце покажут токены Solana, Polkadot, Cardano, Polygon, Chainlink и Aave.

Аналитики также назвали, какие криптовалюты исчерпали потенциал роста, а также монеты, способные подорожать в краткосрочной перспективе.

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