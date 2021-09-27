Курс гривни к евро установлен на уровне 31,18 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 28 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,66 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 31,18 грн/евро, таким образом, гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,62/26,64 грн/долл., к евро - на уровне 31,11/31,14 грн/евро.

Курс на 27 сентября:

Национальный банк Украины на понедельник, 27 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,64 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз:

Кабинет министров прогнозирует падение обменного курса гривни по отношению к доллару до 28,6 грн/долл. в следующем году.

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривни к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

Автор: Екатерина Жирий