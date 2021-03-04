УСБ призывает депутатов разработать новый закон, который урегулирует вопрос снижения ставок эквайринга и интерчейнджа до европейского уровня.

Украинский совет бизнеса призывает депутатов принять закон о снижении платы за расчеты с помощью платежных терминалов в торговых сетях. Об этом говорится в заявлении УСБ, опубликованном на его официальном сайте.

УСБ призывает депутатов рассмотреть уже зарегистрированные в Раде законопроекты и на их основе разработать новый, который урегулирует вопрос снижения ставок эквайринга и интерчейнджа до европейского уровня.

«Учитывая монополизацию рынка этих услуг и многолетнее бездействие АМКУ, считаем приемлемой мерой прямое законодательное регулирование тарифов на эквайринг и интерчейндж (до 0,5% и 0,3% соответственно). С целью развития безналичных расчетов, имплементации норм европейского законодательства, поддержки бизнеса во время пандемии призываем народных депутатов рассмотреть законопроекты №4178 и №4178-1 и на их основе выработать 4178-д, который урегулирует вопрос снижения ставок эквайринг и интерчейндж до европейского уровня оптимальным способом», – говорится в заявлении.

В Украинском совете бизнеса отмечают, что в Украине межбанковский сбор едва ли не самый большой в странах Европы.

«В Украине эта ставка достигает 2,4%, при средней около 2%. Так, в странах-членах Европейского Союза межбанковский сбор (интерчейндж), который является крупнейшей комиссией по администрированию каждой проведенной операции, ограничен положениями Регламента №2015/751 от 29.04.2015 г. и, как следствие, – составляет 0,2–0,3%. К примеру, согласно информации, размещенной на официальном сайте Mastercard, размер комиссии интерчейндж при расчете потребителей платежными картами (Consumer Card Interchange Fees) в Италии, Бельгии, Австрии, Франции, Германии, Латвии, Болгарии – они составляют от 0,2 до 0,3%, а кое-где для сферы ритейла – 0%, в Узбекистане – base 0,75%, в Турции колеблются от 0,65 до 1,32%, в Республике Беларусь – от 0,3 до 0,8% и тому подобное», – отмечается в заявлении.

В похожей ситуации другие страны мира, отмечают в УСБ, прибегли к существенным ограничительным антимонопольным мерам.

«Например, канадский банковский регулятор ввел ограничения тарифа, ЕС ввел законодательные ограничения тарифов, Верховный суд Великобритании постановил, что плата за транзакции, установленные Visa и Mastercard, нарушала законы о конкуренции и тому подобное», – отмечают авторы заявления.

По убеждению УСБ, снижение стоимости платежей позволит как снизить цены товаров, так и поддержать малый и средний бизнес, которые больше всего страдают от последствий пандемии.

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Автор: УНИАН