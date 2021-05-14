В частности, новым министром инфраструктуры может стать председатель "Укравтодора" Алексей Кубраков.

Депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина сообщила, что стали известны фамилии возможных кандидатов на должности министров инфраструктуры и экономики.

Об этом она написала в своем Telegram- канале.

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"Вместо Петрашко номинируется кандидат Любченко. Вместо Криклия - кандидат Кубраков", - написала она.

Имена кандидатов не уточняются, но, возможно, речь идет о назначении на должность министра инфраструктуры председателя "Укравтодора" Александра Кубракова.

Что предшествовало

Ранее пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

В Министерстве инфраструктуры корреспонденту УНИАН подтвердили информацию о том, что глава ведомства Владислав Криклий написал заявление об увольнении.

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Автор: Анна Нагорная