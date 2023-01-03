В общий фонд государственного бюджета в 2022 году поступило 1,491 трлн грн.

Дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году составил 911,1 млрд грн. Кассовые расходы государственного бюджета составили 2,702 трлн грн, или 92,2% от росписи отчетного периода.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, платежи по погашению государственного долга за 2022 год составили 448,6 млрд грн (99,4% от плана).

"За 2022 год государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 911,1 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 909,5 млрд грн против запланированного расписанием общего фонда на 2022 год дефицита в сумме 1,399 трлн гривень", - говорится в сообщении.

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По оперативным данным Государственной казначейской службы, в 2022 году в общий фонд государственного бюджета поступило 1,491 трлн грн. В частности, 480,6 млрд грн поступило в общий фонд государственного бюджета в виде международной помощи (грантов).

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за 2022 год составили 1,261 трлн грн. В частности, от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 666,9 млрд грн, из внешних источников привлечено 564,2 млрд грн.

"При этом, платежи по погашению государственного долга за 2022 год составили 448,6 млрд грн (99,4% плана), платежи по обслуживанию – 156,5 млрд грн (94,7% от плана)", - сообщили в Минфине.

Госбюджет в условиях войны:

15 августа 2022 года из-за войны в Украине увеличили расходы госбюджета.

За январь-август 2022 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 418,1 млрд грн против запланированного расписанием общего фонда на январь-август 2022 года дефицита в сумме 864,2 млрд грн. В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд грн.

18 октября 2022 года Рада увеличила расходы госбюджета на 2022 год на 387 миллиардов гривень.

По итогам ноября 2022 года дефицит общего фонда госбюджета Украины вырос на 163,3 млрд грн и превысил 807,5 млрд грн за период с января по ноябрь.

3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год. 23 ноября Зеленский подписал закон о госбюджете на 2023 год.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, дефицит госбюджета в 2023 году составит более 20% ВВП, покрывать его планируют за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции ко второму чтению был уменьшен с 30% до 28%. Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов, расходы составят 2,6 трлн грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3,2%.

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