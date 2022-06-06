Также точно будет проблема с ассортиментом, считает совладелец Rozetka.

В Украине из-за полномасштабной войны, которую 24 февраля развязала Россия, может быть дефицит бытовой техники. Украинцев ждут проблемы с ассортиментом.

Об этом в интервью Forbes рассказал совладелец крупнейшего украинского онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечеткин.

Он прокомментировал ситуацию с блокировкой морских портов Украины и рассказал, стоит ли украинцам ожидать, что из-за проблем с логистикой начнется дефицит бытовой техники.

"И производители, и дистрибьюторы делают все, чтобы предотвратить этот дефицит. Но надо понимать, что нестабильная гривна плюс разрушен цепочку поставок приводят к тому, что он точно будет. И точно будет проблема с ассортиментом", - заметил Чечеткин.

Однако сейчас можно наблюдать падение спроса. Из-за падения гривни украинцы стали не так часто покупать технику, поэтому продажа остатков замедляется. По мнению Чечеткина, такая ситуация может немножко уравновесить проблему с дефицитом.

"Но самое главное, что вы заметите, - это отсутствие ассортимента. Базовые холодильник и стиральная машинка будут, а вот если ты захочешь чего-то особенного, то нет. И это касается не только техники. Но нас спасут малые предприниматели. Они смогут купить небольшие партии. Привезти из Германии, Польши или самолетом из Китая. Да, это будет дороже. И не будет ассортимента. Но они всегда быстрее идут на кардинальные изменения", - добавил соучредитель Rozetka.

На рынке появятся новые "игроки", кризис станет для новых продавцов удачной возможностью закрепиться на рынке техники, считает Чечеткин.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Украину ждет рост инфляции и безработицы ситуация ухудшается.

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