При положительном сценарии доллар может укрепиться до 38 гривен.

В случае поражений ВСУ на фронте курс доллара в Украине может вырасти до 100 гривен, сейчас он полностью зависит от военной обстановки.

Такое мнение высказал "Главреду" директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин. По его словам, гривна останется стабильной, если наши военные не дадут врагу забрать кусок Донецкой области, а также освободят оккупированный Херсон.

"Поскольку поступят 8 миллиардов евро, курс останется примерно таким же, как сейчас - 40-45 гривен за доллар. Может быть, даже немного укрепится - до 38", - объяснил эксперт.

Соскин предупредил, что есть и вариант событий похуже.

"Если же, не дай Бог, отдадут эти территории, и Россия начнёт наступление на Николаев и дальше, курс достигнет 60 гривен за доллар, для начала. А к концу года, если ситуация "замёрзнет" - 100", - прогнозирует эксперт.

Напомним, 21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.