Украинские правозащитники и археологи рассказали о масштабных хищениях российскими оккупантами украинских объектов культурного наследия как из захваченных музеев, так и во время незаконных археологических раскопок.
Памятники в зонах ведения боевых действий подвергаются разрушениям во время рытья окопов, обустройства россиянами огневых точек и непосредственно от обстрелов, сообщила археолог Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко на пресс-конференции.
"Очень серьезно страдает Крым. Северо-Западная его часть сейчас фактически перерыта укреплениями русских. Там создается линия обороны, а на достопримечательности вообще никто не обращает внимания... не прячут и не укрепляют достопримечательности в Крыму, которые могут пострадать от обстрелов", - рассказала она.
Второе направление российского разграбления и ущерба украинскому культурному наследию открылось после осушения зоны Каховского водохранилища из-за подрыва россиянами дамбы.
По словам Кравченко, на деоккупированной территории так или иначе повреждено большинство наземных памятников.
"Пока мы не имеем разрушенных памятников мирового или национального значения, но это больше из-за везения, а обстрелы исторического центра Одессы это лишь подтверждают", - сказала археологиня.
Она также рассказала, что сейчас на оккупированных территориях россияне уже провели сотни археологических раскопок и планируют еще, в том числе и в Крыму.
Оккупанты разворовали фонды музеев на оккупированной территории, в частности Херсонского краеведческого музея или каменную Могилу на Запорожье, а также извлекают ценности из земли, проводя незаконные раскопки, вдоль трассы Таврида и в Херсонесе Таврическом, который входит в мировое наследие ЮНЕСКО. Большинство этих ценностей вывозится в РФ и исчезает либо в российский музеях, либо в частных коллекциях.
"Статистики полной у нас пока нет. Мы ее будем знать только тогда, когда сможем туда попасть. Но что касается раскопок, то это тысячи объектов ... Ну и мы же понимаем, что раскопки в Херсонесе Таврическом превышают все своими масштабами... - это сотни тысяч вещей только в Херсонесе. Во всем Крыму речь идет о миллионах", - добавила Кравченко.
Кроме того, фермеры на оккупированных территориях сейчас массово сносят курганы, пользуясь безнаказанностью.
Последствия войны в Украине
По данным Минкульта только во время последней российской атаки в Одессе были повреждены производственные мастерские Одесской оперы и около 30 памятников культурного наследия.
В феврале 2023 года стало известно о том, что США выделяют $7 миллионов на защита культурной идентичности и наследия Украины. Инициативу по защите культурного наследия в Украине возглавляет Бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента.
По состоянию на 25 июля ущерб понесли 1 тыс. 605 объектов культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия. Из них более трети – разрушены (589 объектов).
Обще наибольших потерь и убытков культурная инфраструктура получила в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях.
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