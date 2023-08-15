Россияне равняют с землей курганы и воруют ценности. Речь идет о миллионах украденных после незаконных раскопок предметов, в частности в Крыму.

Украинские правозащитники и археологи рассказали о масштабных хищениях российскими оккупантами украинских объектов культурного наследия как из захваченных музеев, так и во время незаконных археологических раскопок.

Памятники в зонах ведения боевых действий подвергаются разрушениям во время рытья окопов, обустройства россиянами огневых точек и непосредственно от обстрелов, сообщила археолог Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко на пресс-конференции.

"Очень серьезно страдает Крым. Северо-Западная его часть сейчас фактически перерыта укреплениями русских. Там создается линия обороны, а на достопримечательности вообще никто не обращает внимания... не прячут и не укрепляют достопримечательности в Крыму, которые могут пострадать от обстрелов", - рассказала она.

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Второе направление российского разграбления и ущерба украинскому культурному наследию открылось после осушения зоны Каховского водохранилища из-за подрыва россиянами дамбы.

По словам Кравченко, на деоккупированной территории так или иначе повреждено большинство наземных памятников.

"Пока мы не имеем разрушенных памятников мирового или национального значения, но это больше из-за везения, а обстрелы исторического центра Одессы это лишь подтверждают", - сказала археологиня.

Она также рассказала, что сейчас на оккупированных территориях россияне уже провели сотни археологических раскопок и планируют еще, в том числе и в Крыму.

Оккупанты разворовали фонды музеев на оккупированной территории, в частности Херсонского краеведческого музея или каменную Могилу на Запорожье, а также извлекают ценности из земли, проводя незаконные раскопки, вдоль трассы Таврида и в Херсонесе Таврическом, который входит в мировое наследие ЮНЕСКО. Большинство этих ценностей вывозится в РФ и исчезает либо в российский музеях, либо в частных коллекциях.

"Статистики полной у нас пока нет. Мы ее будем знать только тогда, когда сможем туда попасть. Но что касается раскопок, то это тысячи объектов ... Ну и мы же понимаем, что раскопки в Херсонесе Таврическом превышают все своими масштабами... - это сотни тысяч вещей только в Херсонесе. Во всем Крыму речь идет о миллионах", - добавила Кравченко.

Кроме того, фермеры на оккупированных территориях сейчас массово сносят курганы, пользуясь безнаказанностью.

Последствия войны в Украине

По данным Минкульта только во время последней российской атаки в Одессе были повреждены производственные мастерские Одесской оперы и около 30 памятников культурного наследия.

В феврале 2023 года стало известно о том, что США выделяют $7 миллионов на защита культурной идентичности и наследия Украины. Инициативу по защите культурного наследия в Украине возглавляет Бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента.

По состоянию на 25 июля ущерб понесли 1 тыс. 605 объектов культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия. Из них более трети – разрушены (589 объектов).

Обще наибольших потерь и убытков культурная инфраструктура получила в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях.

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