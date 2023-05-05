Сейчас список состоит из 68 элементов нематериального культурного наследия.

Министерство культуры и информационной политики расширило перечень нематериального культурного наследия Украины, добавив к нему 5 позиций. Соответствующий приказ МКИП опубликован на сайте ведомства.

В частности, в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины добавили приготовление украинского традиционного блюда "Голубцы".

"Блюдо бытует на всей территории современной Украины и других стран, в частности на территории Кировоградской области: поселок Головановск, села Вербовое, Грузское, Ясное, Емиловка, Клюквенка, Цветково, Клиновое, Красногорка, Манжурка, Междуречье, Краснополье, Молдовка, Матвеевка, Недеждовка, Наливайка, Раздол, Роскошное, Константиновка, Маринополь, Марьяновка, Новоселка, Свирневое, Зеленая Балка, Новоголовановск, Алексеевка, Троянка, Шепилово, Александровка, Ковалевка Голованевского района", – отмечают в министерстве.

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Кроме этого, добавлены следующие элементы:

традиции рогозоплетения, бытующего в селах щетки и Писаревка Винницкой области;

традиция наряжания могильных крестов на Ровенском Полесье;

культура традиционного овцеводства Бессарабии и связанные с ней знания;

традиция повиншування Васильев в селе Липовка в Ивано-Франковской области.

Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины

Во исполнение Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, которую Украина ратифицировала в 2008 году, с 2018 года ведется соответствующий национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Сейчас перечень состоит из 68 элементов нематериального культурного наследия Украины, среди которых – приготовление борща, Петриковская роспись, украинская писанка и тому подобное.

Новые элементы НКС Украины включаются в перечень на основании рекомендаций экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия, который действует при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

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