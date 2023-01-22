Скоро цены на мясо в Украине стабилизируются, отметил народный избранник.

Некоторые цены на продукты в Украине ощутимо возрастут. Некоторые продукты, которые при обработке требуют много энергоресурсов, могут подорожать на 10-12%.

Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире телемарафона. "Продукты питания, которые при переработке требуют много энергоносителей, могут дорожать на 7-10-12%", - сказал он.

В то же время, добавил Соломчук, Украина - сельскохозяйственная страна, миллионы домохозяйств выращивают собственную продукцию.

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По его словам, когда свежая продукция с мая появляется на полках магазинов и базаров, то цены падают и стабилизируются. То же самое, пояснил Соломчук, касается мяса, которое подорожало на новогодние праздники из-за увеличения спроса.

"В феврале мясо стабилизируется, и расти цена на него точно не должна", - прогнозирует депутат.

Стоимость продуктов в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в Украине за 11 месяцев полномасштабной войны стоимость борща возросла на 21,22%, до почти ста гривень. Больше всего возрасла стоимость мяса - на 63,67%.

По данным Государственной службы статистики, цены на товары и услуги в Украине в 2022 году в среднем увеличились почти на 23%. Рост потребительских цен на овощи составил 68,5%, рыбу и продукты из рыбы - на 30,3%, хлеб и хлебопродукты - на 29,7%. Цены на пищевые продукты в целом возрасли на 27,1%, на алкогольные напитки и табачные изделия - на 17,4%.

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