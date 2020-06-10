Украина продвигается в прогнозных показателях бюджета-2020 - Шмыгаль

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что правительство имеет более оптимистический прогноз развития отечественной экономики по сравнению с ожиданиями МВФ.

Украина продвигается в прогнозных показателях выполнения государственного бюджета на текущий год, по итогам которого ожидается падение валового внутреннего продукта (ВВП) до порядка 5%.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Что важно: пока что мы движемся в нашем прогнозе, в том числе выполняя бюджет мая и по поступлениям и по расходной части, поэтому Минфин пока работает в прогнозном бюджете", - сказал Шмыгаль.

В свою очередь, присутствующий на заседании министр финансов Сергей Марченко отметил, что правительство имеет более оптимистический прогноз развития отечественной экономики по сравнению с ожиданиями Международного валютного фонда (МВФ), который вместе с утверждением новой 18-месячной программы для Украины на 5 миллиарда долларов ухудшил прогноз падения ВВП Украины в текущем году до 8,2%.

"МВФ имеет собственные прогнозные расчеты, а мы имеем свои, и мы рассчитываем, что в этом году падение ВВП будет лучшим, чем ожидает МВФ. Мы в бюджет заложили падение ВВП на уровне 4,8%, поэтому есть все ожидания, что у нас есть более оптимистический прогноз развития нашей экономики", - отметил Марченко.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

Первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов ожидается получить в ближайшие дни.

Кроме того, МВФ ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7%, которые прогнозировал в апреле.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина прошла кризисный этап в экономике, и есть все основания считать, что государственный бюджет страны на текущий год будет выполнен.

Национальный банк Украины в условиях кризиса прогнозирует падение ВВП страны во втором квартале на 11,3% и в целом за 2020 год - на 5%.

Валовой внутренний продукт Украины в январе-апреле 2020 года сократился на 5%, что соответствует прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Кабинет министров прогнозирует, что в 2020 году валовой внутренний продукт Украины может сократиться на 4-8% по сравнению с 2019 годом, о чем говорится в утвержденной 27 мая комплексной программе по восстановлению отечественной экономики.

Новый государственный бюджет на текущий год базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%.

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