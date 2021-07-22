В 2020 году непосредственно потребителями оплачено в государственный бюджет Украины более 416 млрд грн., при этом прямые потери потребителей составили по меньшей мере 37.5 млрд грн, а непрямые и потенциальные потери - около 1 трлн грн в год.

21 июля ученые Института экономико-правовых исследований Национальной академии наук Украины презентовали исследование "Роль украинского потребителя в экономике и важность использования РРО для прослеживаемости продукции на рынке и защиты потребительских прав" во время приборной панели "Торговля Украины: успех развития в эпоху тотальных вызовов", организованной Киевским национальным торгово-экономическим университетом ко Дню торговли.

В начале презентации Андрей Лыга, сотрудник Института экономико-правовых исследований НАН Украины, комментируя важность исследования привел слова Дж.Ф. Кеннеди, что защита покупок потребителей от потерь, которые они могут понести вследствие нарушения их прав, имеет не меньшее значение, чем обеспечение роста их доходов. Ведь такой рост в таком случае нивелируется потерями от некачественных товаров, которые получают потребители на рынке. "По формальным признакам правовая основа потребительской защиты в Украине не очень отличается от европейской, но в основном, эти положения декларативны, часто несвязанных или противоречат друг другу, либо не подкреплены реальными механизмами их реализации", - подчеркнул Андрей Лыга.

Прямые потери потребителей в 2020 году состояли из 0.5 млрд грн - расходы на лечение, 3 млрд грн - убытки от пожаров, 34 млрд грн – прямые убытки от контрабандной, контрафактной или без учетной продукции. В целом это минимум 37.5 млрд грн. В придачу к этому еще примерно 1 трлн грн в год составляют косвенные и потенциальные потери – это объем реализованной потребителям контрабандной, контрафактной или безучетной продукции, на которую не распространяется гарантия, а также продукции без расчетных документов с достаточной для защиты прав потребителей информацией.

Андрей Лыга подчеркнул, что недобросовестные субъекты хозяйствования используют безучетную торговлю как механизм, что позволяет им нарушать права и интересы потребителей, а также извлекать преимущество перед добросовестным бизнесом (из-за неуплаты налогов, заниженное качество, отсутствие гарантийного и пост гарантийного обслуживания и тому подобное). В таком случае введение механизма обязательного применения РРО должно стать для государства определенной "красной линией", которая не обсуждается. Ведь за этой линией находятся права и интересы потребителей и добросовестного бизнеса, то есть основных приоритетов функционирования любого правового государства.

Ученые пришли к выводу, что для защиты потребителей и рынка Украины от некачественной, контрафактной, безучетной продукции нужно сделать как минимум следующие шаги:

Гарантировать на законодательном уровне прозрачность потребительского рынка путем закрепления обязательного применения РРО. Устранить несогласованность в нормативно-правовых актах, касающихся разновидностей расчетных документов и информации в них. Обеспечить эффективное участие общественности в надзоре за потребительским рынком. Усилить контроль за интернет-торговлей. Обеспечить эффективный механизм решения проблемных ситуаций в процессе использования РРО. Обеспечить системность обязательных действий государственных органов в случае выявления нарушений в процессе использования РРО. Усилить ответственность за нарушение законодательства в процессе использования РРО.

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Автор: Григорий Бондарь