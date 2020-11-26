Сегодня утром Министерство финансов завершило консультации с Международным валютным фондом по проекту бюджета Украины на 2021 год.

Министерство финансов Украины направило на рассмотрение правительства подготовленный ко второму чтению проект бюджета-2021, согласованный с Международным валютным фондом.

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Об этом говорится на странице Минфина в Facebook со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко.

"Сегодня утром после конструктивных переговоров Министерство финансов успешно завершило консультации с Международным валютным фондом по проекту бюджета Украины на 2021 год. Консолидированная позиция с МВФ по согласованию основных позиций - это результат слаженной работы Кабинета министров Украины при всесторонней поддержке Офиса Президента Украины, которые действовали как единая команда", - приводятся в сообщении слова Марченко.

По его словам, основными параметрами переговоров было формирование общего видения с МВФ основных бюджетных показателей в части доходов и расходов основного финансового документа страны и дефицита.

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"Подготовленный ко второму чтению и направленный на рассмотрение Кабмина проект бюджета-2021 в целом совпадает с оценками специалистов Фонда. Мы с оптимизмом оцениваем дальнейшее сотрудничество с МВФ и другими стратегическими партнерами", - цитирует пресс-служба Марченко.

Что этому предшествовало

14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП. Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривень, а расходы - 1 триллион 350 миллиардов гривень. При этом дефицит бюджета предполагается на уровне 270 миллиардов гривень.

Проект госбюджета также предусматривает 104 миллиарда гривень на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 миллиарда гривень.

Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2021 год депутаты подали свыше 2,4 тысячи поправок.

5 ноября парламент утвердил проект в первом чтении. При представлении документа в зале Верховной Рады министр финансов Сергей Марченко отметил, что Минфин при подготовке проекта к рассмотрению в первом чтении предусмотрел увеличение расходов более чем на 20 миллиардов гривень.

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Автор: Екатерина Жирий