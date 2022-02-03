Украинцы, попавшие в Единый реестр должников не смогут віездать за пределы страны.

Украинцы, попавшие в Единый реестр должников в связи с наличием у них долгов по кредитам или по оплате жилищно-коммунальных услуг, не смогут выезжать за пределы Украины.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Как говорится в сообщении платформы: "Попадание в реестр может наложить на должника ряд ограничений, в частности: запрет на выезд из страны; блокирование денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку авто и недвижимости; взыскание задолженности по всем официальным доходам".

В течение 2021 года количество долгов в Едином реестре должников (ЕРБ) выросло почти на 1,5 млн, а их суммарное количество увеличилось на 29%. Общий долг на 1 декабря 2021 года составляет 72,7 млрд грн;

В 2020-м году прирост составлял 1,2 млн задолженностей.

Быстрее всего растут следующие категории ЕРБ:

долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями – + 47%;

задолженность по оплате коммунальных услуг – + 41%.

долги по делам об административных правонарушениях – +35%.

Наибольшие категории по количественному показателю:

задолженность перед банками, компаниями и организациями – 1 761 749 долгов (27% от общего числа задолженностей);

взыскание средств в пользу государства – 1 629 505 долгов (25%);

штрафы за нарушение ПДД – 1 327 440 долгов (20%).

Единый реестр и долги за коммуналку:

По данным Единого реестра должников, в Украине количество должников по оплате коммунальных услуг в 2020 году выросло на 50%, при этом больше всего в судебном порядке с украинцев взимают задолженность перед теплопоставщиками.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец февраля 2021 года выросла на 1,4% по сравнению с январем – до 82,1 млрд грн.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец марта 2021 года уменьшилась на 3,5% по сравнению с февралем – до 79,3 млрд грн.

26 августа 2021 года поставщикам коммунальных услуг разрешили отключать должникам газ, свет и воду.