По прогнозу НБУ, цены на топливо будут расти и в следующем году.

В июне 2022 года цены на топливо в Украине выросли почти вдвое по сравнению с 2021.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за июль 2022 года. Это связано с ростом затрат на логистику из-за российских обстрелов, блокировки портов и высоких цен на нефть.

"Дефицит топлива и рост затрат на логистику на фоне разрушения НПЗ и логистической инфраструктуры, а также блокирование портов и высокие цены на нефть обусловили стремительное подорожание топлива в Украине. В июне 2022 года цены на него были почти вдвое выше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Как отмечается в отчете, несколько сдержало рост цен снижение НДС и отмена акциза на топливо во второй половине марта. С целью насыщения рынка топлива в мае правительство приостановило государственное регулирование цен на него.

"Хотя ситуация на рынке топлива в Украине улучшится ближе к осени, когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками, цены уже стабилизировались, хотя и на высоком уровне", - говорится в документе.

По прогнозу НБУ, цены на топливо будут расти и в следующем году. Так, прогнозируемое постепенное снижение мировых цен на нефть вероятно нивелируется потребностью возвращения системы налогообложения топлива на довоенный уровень.

"Высокая стоимость топлива будет подпитывать общую инфляцию из-за вторичных эффектов, в частности из-за подорожания транспортных услуг, а также себестоимости других товаров и услуг", - отмечают в НБУ.

Напомним, после изменения официального курса гривны по состоянию на 23 июля 2022 года цены на бензин несколько выросли, цены на дизтопливо остались без изменений, а стоимость автогаза продолжает снижаться.

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