Режим Лукашенко накажут еще сильнее за помощь Путину в агрессии против Украины.

Евросоюз планирует ввести против Беларуси новый пакет санкций, который в целом будет повторять те ограничительные меры, которые ранее были введены в отношении Российской Федерации. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Новое предложение ЕС по санкциям против Беларуси во многом "отзеркаливает" некоторые меры, уже примененные к России – такие как запрет на предоставление ІТ и консалтинговых услуг, а также запрет на импорт стали и золота", – рассказал он.

В то же время, по данным Джозвяка, в случае с Беларусью будут применены те же исключения, что и для России – в вопросе экспорта удобрений и продуктов питания.

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Санкции против Беларуси

В апреле страны ЕС начали так называемую транспортную блокаду Беларуси из-за ее опосредованного участия в войне против Украины. Свободный поток товаров через беларуско-европейскую границу был сильно ограничен.

ЕС и другие страны Запада ввели ряд санкций против Беларуси, ограничивающих финансовые и торговые потоки через эту страну. Также Минск лишился возможности продавать и покупать ряд стратегических товаров.

На фоне западных санкций летом в Беларуси произошел дефолт по внешним обязательствам. Т.е. страна не смогла погасить свои долги.

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