Минск должен был выплатить 22,9 миллиона долларов

Министерство финансов Беларуси произвело выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях. В связи с этим Moody's считает, что Минск допустил дефолт по внешнему долгу.

Об этом сообщило международное рейтинговое агентство.

Отмечается, что 13 июля прошел льготный период, когда Беларусь должна была выплатить 22,9 миллиона долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Владельцы внешнего долга Беларуси не смогли вовремя получить свои выплаты, потому что Минск провел платежи национальной валюте, что является дефолтом.

В случае, если платежи не проведут по установленным условиям, то официальное рейтинговое агентство Беларуси Fitch тоже заявит о дефолт.

Как ранее сообщал УНИАН, 22 июня президент РФ Владимир Путин издал указ о выплате внешнего долга в рублях. В Moody's отметили, что будут рассматривать такие выплаты как дефолт для облигаций, которые не допускают возможности выплаты в рублях в договорных условиях.

26 июня агентство Bloomberg сообщило, что впервые с 1918 года Россия объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте.

28 июня рейтинговое агентство Moody's сообщило о дефолте России из-за неполучения инвесторами выплат по двум выпускам еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов.

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