Почти 16 миллиардов: прибыль банков в первом квартале выросла на четверть

Доходы банков за этот период выросли на 12,6%.

Работающие банки Украины в январе-марте 2020 года получили 15,974 млрд грн прибыли, что на 23,8% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков за этот период выросли на 12,6% - до 65,343 млрд грн, расходы - на 9,4%, до 49,369 млрд грн.

Данные в разрезе банков пока не обнародованы.

Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины по итогам 2019 года получили положительный финансовый результат на уровне 59,6 млрд грн. По сравнению с показателем за 2018 год, прибыль банков выросла почти втрое.

Наибольшую прибыль в прошлом году получили «ПриватБанк» (32,6 млрд грн), «Райффайзен Банк Аваль» (4,7 млрд грн), ПУМБ (2,6 млрд грн), «Укрсиббанк» (2,6 млрд грн) и «ОТП Банк» (2,5 млрд грн).