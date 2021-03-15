В государственном "Ощадбанке" сообщили, что от "льготных" 50 кв. м. жилья, на которые распространяется низкая ставка, необходимо вычесть площадь имущества, которое уже находится в собственности заемщика и членов его семьи.

В Украине банки, участвующие в государственной ипотечной программе по компенсации ставки до 7% годовых, предъявляют требования к заемщикам, отличающиеся от тех, которые предусмотрены правительственной программой.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

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Так, в государственном "Ощадбанке" сообщили, что от "льготных" 50 кв. м. жилья, на которые распространяется низкая ставка, необходимо вычесть площадь имущества, которое уже находится в собственности заемщика и членов его семьи. Остальная площадь квартиры будет оплачиваться по ставке банка, которая на текущий момент достигает почти 13%.

Согласно условиям, которые озвучило правительство, заемщиком может быть гражданин Украины в возрасте до 50 лет, не имеющий в собственности жилья площадью более 50 кв м.

По условиям "Кредобанка", заемщику будет отказано в льготной ипотеке при наличии любой недвижимости в собственности. Даже если это доля в старой приватизированной квартире.

В "Укргазбанке" и банке "Глобус" сообщили, что официальный доход заемщика должен составлять не менее 23 тысяч гривен в месяц, в "ОТП банке" – более 50 тысяч гривен, в зависимости от условий.

"Приватбанк", в свою очередь, берет больший первоначальный взнос, чем предусмотрено условиями – 25% вместо 15%. "Кредобанк" – 20% вместо 15%.

Кроме того, отдельные банки сообщили, что работают исключительно со вторичным рынком недвижимости.

Доступная ипотека

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов в Украине. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости.

Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые желают приобрести квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. В ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы «Доступная ипотека под 7%».

1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой «Доступная ипотека под 7%».

9 марта 2021 года в Минфине заявили, что до конца года воспользоваться государственной программой "Доступная ипотека под 7%" смогут около пяти тысяч украинских семей.

11 марта 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать детальный план запуска в Украине ипотечного кредитования по минимальным ставкам.

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Автор: Елена Коваленко