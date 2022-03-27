Ранее гендиректор "Ашан" Ив Клод заявил, что компания не собирается уходить с российского рынка.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать французские сети магазинов Leroy Merlin ("Леруа Мерлен"), Decathlon ("Декатлон") и Auchan ("Ашан") из-за их отказа уходить с российского рынка.

Об этом украинский министр написал на странице в Twitter.

"Судя по всему, потеря рабочих мест в России важнее, чем потеря жизней в Украине. Если "Ашан" игнорирует 139 украинских детей, убитых в течение этого месяца российского вторжения, давайте игнорировать "Ашан" и всю их продукцию. Бойкотируем Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon", - написал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, на днях генеральный директор французской сети супермаркетов "Ашан" Ив Клод ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского уйти с российского рынка. Компания не намерена выполнять эту просьбу. В компании заявили, если Ашан уйдет из РФ, то без работы останутся 30 тысяч человек.

Напомним, ряд европейских компаний не только отказывается уходить с российского рынка, продолжая таким образом поддерживать войну РФ против Украины, а еще и давит на свои украинские офисы из-за их позиции.

Так, немецкий офис Metro угрожал украинскому из-за давления по выходу из России. А французская сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin, которая является одним из крупнейших налогоплательщиков в России, отключила от корпоративной почты украинский офис за жалобы на работу компании в РФ.

Кроме этого, СЕО швейцарской компании Nestle Марк Шнайдер уже после начала войны призвал украинский офис дружить с российским.

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