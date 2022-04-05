Холдинг отказался от инвестиций и поставок товара на территорию России.

Сеть супермаркетов "Ашан" частично откажется от российского рынка. Компания прекращает поставки в Россию, а также останавливает инвестиции.

Об этом сообщает пресс-служба дочерней компании Auchan Holding в Украине.

В компании напомнили, что в первые же дни войны осудили полномасштабное вторжение России в Украину.

"Под натиском обращений тысяч сотрудников, десятков писем – головной офис принял решение - свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания:

не будет открываться новые магазины;

откажется от ремонта уже работающих магазинов;

откажется от поддержки ИТ-технологии и проектов;

не будет обновлять ключевое программное обеспечение, в том числе кассовое, логистическое, коммерческое и прочее;

откажутся от поставки импортных товаров в Россию, а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля.

Как ранее сообщал УНИАН, сотни крупных компаний отказались от российского рынка из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, но ряд европейских компаний не только отказывается уходить из России, поддерживая войну РФ против Украины, а еще и давит на свои украинские офисы из-за их позиции.

Одной из таких компаний был и французский Auchan Holding. Генеральный директор Ив Клод заявил, что компания не намерена уходить из РФ, потому что без работы останутся 30 тысяч человек.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать французские сети магазинов Leroy Merlin, Decathlon и Auchan из-за их отказа уходить с российского рынка.

В связи с этим "Ашан" за март потерял 50% товарооборота в Украине.

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