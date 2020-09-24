В 2021 году ФГИУ планирует получить не менее 12 миллиардов гривень от приватизации.

Фонд государственного имущества планирует до конца текущего года полноценно запустить рынок аренды государственного имущества, а в 2021 году получить не менее 12 миллиардов гривень от приватизации.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава фонда Дмитрий Сенниченко, подводя итоги своего первого года пребывания в должности.

Планы по аренде госимущества

Среди планов на следующий год он назвал начало большой приватизации, поддержку реформы и демонополизацию спиртовой отрасли, для чего планируется обеспечить прозрачную продажу государственных спиртзаводов. Кроме этого, Сенниченко планирует ввести новый порядок оценки недвижимого имущества и земельных участков, модернизировать "Единую базу данных об оценке" и добиться принятия нового комплексного закона об ускорении приватизации и привлечения инвестиций.

"Планы грандиозные. Но, могу вас заверить, на их реализацию нам хватит и сил, и запала", - отметил он.

Поступления в госбюджет

Также он сообщил, что до конца текущего года поступления в государственный бюджет от приватизации госимущества составят 3 миллиарда гривень, хотя план на этот кризисный год составлял 500 миллионов гривень.

Что этому предшествовало

В августе Фонд госимущества заявил о готовности к запуску онлайн-аукционов по аренде госимущества.

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Автор: Дмитрий Шварц