Амнистию капиталов необходимо ввести с 1 января 2021 года - Гетманцев

По его словам, основные дискуссии в отношении данного документа ведутся вокруг количества и размера ставок.

Закон об особенностях применения специального декларирования за нарушение физическими лицами налогового и другого законодательства (об амнистии капиталов) необходимо принять в текущем году и ввести в действие с 1 января 2021 года.

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Об этом в интервью УНИАН сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Я считаю, что надо принимать закон сейчас и вводить в действие с 1 января 2021 года... Законопроект № 1232 об особенностях применения специального декларирования за нарушение физическими лицами налогового и другого законодательства был зарегистрирован мною еще в сентябре 2019 года. На данный момент документ дискутируется у нас в команде. К сожалению, процесс затянулся, хотелось бы, чтобы его рассматривали быстрее. Основное – это освобождение от ответственности за налоговое правонарушение и от самой финансовой ответственности в случае, если лицо задекларирует свои доходы в указанные сроки и заплатит пять процентов от их размера", - сказал Гетманцев.

По его словам, основные дискуссии в отношении данного документа ведутся вокруг количества и размера ставок.

"Пять процентов - обычная ставка, но могут быть еще как пониженная, так и повышенная ставки. Допустим, пониженная может применяться, если лицо покупает на эти деньги государственные ценные бумаги", - добавил глава профильного парламентского комитета.

Как сообщал УНИАН, амнистия капиталов была одним из обещаний новой власти.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что закон об амнистии капиталов готов, отметив, что необходимо "перевернуть эту страницу истории, чтобы все граждане хотели быть плательщиками налогов".

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