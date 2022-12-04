Курс гривни к евро сегодня составляет 41,70 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего дня - 40,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 40 копеек - до 41,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл., евро - 40,90 грн за евро.

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Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса. Также регулятор временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов.

До полномасштабного вторжения России в Украину, в нашей стране был плавающий курс гривни. Известно, что вернуться к плавающему валютному курсу можно будет при условии, если ситуация на рынке валют сбалансируется.

21 июля Национальный банк поднял курс доллара в Украине. Курс вырос сразу на 25%. В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел Средний курс гривни на уровне более 42 грн/долл.

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