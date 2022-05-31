Ранее Байден лично заявлял, что подготовил инициативу, позволяющую передавать активы РФ Украине.

Администрация Байдена опасается, что конфискация замороженных в результате санкций активов России может подорвать репутацию Соединенных Штатов как убежища инвестиций.

Об этом The New York Times сообщили источники в Белом доме.

По словам одного чиновника, в администрации Байдена было нежелание "прояснять отношения между нами и европейцами по санкциям".

Таким образом, Вашингтон стремится найти некую точку соприкосновения при анализе того, может ли конфискация русских средств, например, побудить другие страны перевести свои резервы в другие валюты и не допустить их попадания в руки Америки.

Некоторые представители национальной безопасности в администрации Байдена говорят, что они обеспокоены тем, что, если переговоры между Украиной и Россией начнутся, не будет возможности предложить Москве существенное ослабление санкций после того, как резервы с ее зарубежных счетов будут истощены.

Как писал УНИАН, ранее Байден заявлял, что подготовил инициативу, позволяющую передавать активы РФ Украине.

Сейчас, согласно законодательству, чтобы продать арестованные активы, прокуроры должны сначала доказать, что эти активы являются доходами от преступлений. Без состава преступления олигархи могли бы подать в суд на возвращение своей собственности и имели бы хорошие шансы на победу.

Вас также могут заинтересовать новости: