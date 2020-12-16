Наибольшую выгоду от испорченного пандемией коронавируса года получили богачи из Китая.

Это был год жестких карантинов из-за COVID-19, политических беспорядков, а для самых богатых людей мира - невероятных финансовых успехов.

На фоне стремительного роста главных фондовых рынков, Forbes подсчитал, что 2200 миллиардеров в мире стали богаче на 1,9 триллиона долларов в 2020 году. В целом их общее состояние составляет 11,4 триллионов долларов, согласно расчетам издания по состоянию на 11 декабря. Хотя еще 31 декабря 2019-го эта цифра была на 20% меньше и составляла 9,5 триллионов.

Читайте такжеFinancial Times: Наше будущее после COVID-19 определят пять силДля класса миллиардеров США текущий год был чрезвычайным. В целом более 600 американских богачей, чье совокупное состояние составляет 4 триллиона долларов, с января заработали 560 миллиардов. В этом им помог рекордный рост на фондовых биржах. Например, S&P 500 выросла на 13% в 2020-м несмотря на большой крах в марте. И это почти рекорд за все времена биржи. А Nasdaq выросла на 38%.

Вряд ли 2020-й год был для кого-то лучше, чем для Илона Маска. За это время его богатство выросло на 110 миллиардов долларов - до почти 137 миллиардов. Таким образом, он стал третьим самым богатым человеком мира. Такими успехами он обязан стремительному росту цены акций Tesla Motors, которые подорожали на 630%.

Для самого богатого человека на Земле - Джеффа Безоса - это был второй лучших год за все время. В 2020-м основатель Amazon заработал 67,5 миллиардов долларов, увеличив свое богатство до 182 миллиардов. В этом ему тоже помог рост акций Amazon. К тому же, онлайн-магазин оказался в выгодном положении, когда мир вынужденно начал делать покупки в интернете из-за карантина.

Читайте такжеЭкономика Украины сможет вырасти в следующем году на 5-7% при условии продолжения "Большого строительства" - НАДУНо хоть магнаты из США постоянно попадали в заголовки из-за роста их состояния, наибольшую выгоду от 2020-го года получили миллиардеры из Китая. Страна, которая первой ввела жесткий карантин из-за вспышки COVID-19, очень быстро начала потрясающее экономическое восстановление. Индекс CSI 300, который следит за 300 главными компаниями Китая, вырос на 19% в этом году, помогая китайским миллиардерам вместе увеличить свое богатство на 750 миллиардов долларов. В общем, состояние 400 китайских миллиардеров составляет 2 триллиона долларов. И это без учета 67 богачей из Гонконга, чье совокупное состояние выросло на 60 миллиардов и достигло отметки в 380 миллиардов долларов.

Большим доходам китайских миллиардеров в 2020 году помог выход на IPO. Так, например, произошло с производителем воды в бутылках Nongfu Spring, который в сентябре вышел на биржу в Гонконге. Если в начале года основатель компании Чжун Шаньшань имел 2 миллиарда долларов, то теперь эта сумма выросла до 62,5 миллиардов.

Читайте такжеЕврокомиссия спрогнозировала восстановление экономики ЕС не раньше 2022 годаТакже 2020-й год был удачным для главы компании Pinduoduo Колина Хуанга Чжэна (заработал 32,4 миллиарда долларов в этом году, общее богаство выросло до 52 миллиардов) и основателя Alibaba Group Джека Ма (заработал 18,9 миллиардов долларов, теперь владеет 61,7 миллиардом долларов).

На третьем месте в рейтинге тех, кому 2020-й год пошел на пользу, стали миллиардеры Франции. Состояние 40 самых богатых французов вместе составляют 500 миллиардов долларов. И это на 95 миллиардов больше, чем год назад.

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Перевод: Лесь Дымань