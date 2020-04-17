Поддержка в период кризиса: все японцы получат по тысяче долларов от государства (фото)

Ранее правительство страны намеревалось поддержать только те домохозяйства, которые смогут подтвердить, что их доходы значительно сократились.

Японское правительство решило раздать всем гражданам по 100 тысяч иен (926 долларов США) как поддержку в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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Как сообщает Bloomberg, ранее правительство страны намеревалось поддержать только те домохозяйства, которые смогут подтвердить, что их доходы значительно сократились.

Однако, при такой схеме сбор и подача документов, подтверждающих право на выплаты, создали бы условия для распространения коронавируса, а финансовая помощь распределялась бы дольше. Поэтому правительство решило выплатить деньги всем без исключения.

Как сообщал УНИАН, из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в Японии глава правительства страны Синдзо Абэ 16 апреля объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории всей страны.

Он призвал всех жителей Японии сократить свои социальные контакты. На прошлой неделе, чтобы сдержать распространение коронавируса, правительство Японии ввело режим чрезвычайного положения для Токио, Осаки и пяти других префектур.

Количество случаев заражения новым коронавирусом в Японии превысило отметку в 10 тысяч.