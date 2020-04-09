Эксперт спрогнозировал курс доллара на ближайшую неделю

В ближайшее время курс доллара может опуститься ниже 27 гривень, однако на значительное укрепление до конца карантина рассчитывать не стоит.

В Украине курс доллара в ближайшую неделю, до 16 апреля, может пробить психологическую отметку и опуститься ниже 27 гривень за доллар.

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Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на прогноз финансового аналитика Владимира Мазуренко.

"Сейчас временно имеем позитивную динамику. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с карантином, как пройдут переговоры с МВФ. Если удастся принять закон о банках, который кроме прочего гарантирует не возврат ПриватБанк бывшим собственникам, скорее всего, получим программу с Фондом, а следом макрофинансовую помощь от ЕС, программы с Всемирным банком. Тогда гривня может вернуться в диапазон 26,5-27 гривень/доллар", – прогнозирует эксперт.

По оценкам Мазуренко, в ближайшее время доллар может опуститься ниже психологической отметки в 27 гривень/доллар, однако на значительное укрепление до конца карантина рассчитывать не стоит.

Как сообщал УНИАН, курс доллара в Украине после нескольких недель резкого роста кардинально изменил свою траекторию.

29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 гривни.