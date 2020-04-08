Стало известно, когда пенсионерам начнут выплачивать обещанную тысячу гривень

По поручению президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

В Украине со следующей недели начнут доплачивать 1 тысячу гривень тем, у кого пенсия ниже 5 тысяч гривень.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил во время традиционного совещания под председательством президента Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом.

По словам Шмыгаля, уже разработаны программы выплат людям с самыми низкими доходами.

"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80 (лет). Со следующей недели будем доплачивать по 1000 гривень тем, у кого пенсия ниже 5000 гривень. И до конца апреля эти деньги получат все пенсионеры", – заявил Шмыгаль.

Кроме того, по поручению президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе, сказал Шмыгаль.

"Хорошо, что у нас уже разработанные инструменты и посчитано финансирования для помощи украинцам. Теперь надо двигаться быстрее, чтобы люди действительно получили деньги и почувствовали облегчение", – подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о повышении пенсионных выплат и оказание социальной поддержки отдельным категориям населения. В частности решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере 500 гривен пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 гривень.

Также решение правительства предусматривает проведение в мае индексации пенсий на 11% для 7 миллионов пенсионеров.

Кроме того, в апреле будет произведена выплата единовременного пособия в размере 1 тысячи гривень для пенсионеров, которые получают состоянию на 1 апреля пенсию менее 5 тысяч гривень.