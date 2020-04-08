Банкир спрогнозировал, что будет с курсом гривни дальше

Курс гривни к доллару не упадет ниже 30 при завершении карантина к лету и получении новой программы с МВФ, отмечает банкир. Но при этом существенного укрепления гривни в ближайшем будущем не будет, считает он.

Курс украинской гривни при завершении карантина до конца мая и получении новой программы с Международным валютным фондом не упадет ниже отметки в 30 гривен за доллар.

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Такое мнение высказал глава правления крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом «Райффайзен Банка Аваль» Александр Писарук в интервью УНИАН.

«По базовому сценарию - с завершением карантина до конца мая и получением новой программы с МВФ на восемь миллиардов долларов, - мы не ожидаем падения ниже тридцати гривен за доллар. Но существенного укрепления гривни в ближайшем будущем также не будет», - сказал банкир.

Он пояснил, что в период кризиса платежный баланс, вероятно, будет страдать, потому девальвационное давление продолжится.

Сегодня, 8 апреля, стоимость доллара США в обменных пунктах Киева по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек – до 27,20 грн за доллар, в то время как стоимость евро выросла на 10 копеек - до 29,60 грн.

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