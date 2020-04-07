Кабмин хочет выделить на пенсии дополнительные 20 миллиардов гривень

При этом сокращаются расходы на ремонт дорог и Минэкономразвития.

Кабинет министров Украины планирует увеличить расходы на пенсионное обеспечение почти на 20 млрд грн в новом проекте государственного бюджета.

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Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, документ предусматривает увеличение расходов на пенсионное обеспечение почти на 20 млрд - до 192,3 млрд грн со 172,6 млрд грн. Кроме того, согласно новому проекту, незначительно сокращаются расходы на ремонт и строительство дорог (с 71,9 до 70,8 млрд грн) и на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (с 18,1 млрд грн до 17,2 млрд грн).

«Надеемся, что Верховная Рада как можно скорее соберется и поддержит наши предложения», - написал Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения. В частности, решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн.

Также решение правительства предусматривает проведение в мае 2020 года индексации пенсий на 11% для 7 млн пенсионеров.

Кроме того, в апреле будет проведена выплата одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн для пенсионеров, получающих по состоянию на 1 апреля 2020 года пенсию менее 5 тыс. грн.