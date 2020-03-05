Международные резервы Украины выросли до $26,6 миллиарда

Текущий объем резервов покрывает четыре месяца будущего импорта.

Международные резервы Украины, по состоянию на 1 марта 2020 года, составили 26,623 миллиарда долларов, что на 1,3% больше показателя на начало февраля.

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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года резервы выросли на 5%.

Отмечается, что рост резервов в феврале обусловлен сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке, в результате чего НБУ выкупил 689 миллионов долларов.

При этом на обслуживание и погашение валютного госдолга за месяц было направлено 768,8 миллиона долларов.

В то же время, правительство привлекло 202,3 миллиона долларов от размещения валютных ОВГЗ.

Положительная переоценка финансовых инструментов составила 207,2 миллиона долларов.

Также сообщается, что текущий объем резервов покрывает четыре месяца будущего импорта.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины, по состоянию на 1 февраля 2020 года, составляли 26,3 миллиарда долларов, что на 4% выше показателя месяцем ранее.

В 2019 году международные резервы Украины выросли на 22% - до 25,3 миллиарда долларов, достигнув семилетнего максимума.