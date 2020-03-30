Профильный комитет Рады одобрил изменения в госбюджет-2020

Законопроект представлял подавший в отставку министр финансов Украины Игорь Уманский.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил правительственный проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, прилагая фотографии с заседания комитета.

По словам Гончаренко, законопроект представлял подавший в отставку министр финансов Украины Игорь Уманский.

«Бюджетный комитет утвердил проект изменений в госбюджет. 1 голос против (Алексей Гончаренко, "ЕС"), 1 воздержался (Владимир Цабаль, "Голос")», - написал Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, который предполагает увеличение дефицита на 202,1 млрд грн или втрое – до 298,4 млрд грн.

Также Кабмин утвердил обновленный макроэкономический прогноз на текущий год, согласно которому ожидается падение экономики на 3,9%, ускорение инфляции до 8,7% и среднегодовой курс гривни на уровне 29,5 грн/долл.