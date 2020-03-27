Украинцам рассказали, как будут работать кредитные каникулы

В НБУ отметили, что кредитные каникулы для клиентов украинских банков не будут работать автоматически. Для получения льготного обслуживания по кредитам заемщику необходимо дистанционно обратиться в банк.

Кредитные каникулы для клиентов украинских банков не предусматривают автоматического режима, и для получения льготного обслуживания по кредитам заемщику необходимо дистанционно обратиться в банк.

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Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе онлайн-брифинга в НБУ.

Она сообщила, что вчера правление НБУ утвердило универсальные рекомендации для банков относительно кредитных каникул, согласно которым заемщики, частично или полностью утратившие доход из-за карантина, могут претендовать на льготное обслуживание по кредитам.

«Автоматически кредитные каникулы не работают. Вы должны обратиться в банк, пояснить ситуацию и подтвердить, что временно частично или полностью потеряли доход из-за карантинных мер», - сказала Рожкова.

При этом она отметила, что обратиться в банк можно дистанционно, и ехать в отделение для этого не нужно.

Рожкова напомнила, что кредитные каникулы - это не прощение долгов, а отсрочка во времени для уплаты обязательств, так как банк не может просто простить долг клиенту, продолжая исполнять обязательства перед другими клиентами по начислению и уплате процентов по депозитам и текущим счетам.

По ее словам, негативного влияния на банки в результате применения механизмов кредитных каникул и реструктуризации кредитов не будет.

«Учитывая те прогнозы, которые мы слышим, начиная с конца третьего квартала экономика начнет восстанавливаться, и постепенно клиенты и банки войдут в нормальный режим», - отметила Рожкова.

Справка УНИАН. За три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, и 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире. На текущий момент число заболевших в мире превысило 500 тысяч человек, а в Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом.

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла закон о смягчении требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции, который также временно освобождает от штрафных санкций заемщиков по потребительским кредитам.