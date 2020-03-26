Европейские акции снова упали после двух дней роста

Панъевропейский индекс STOXX 600 упал на 2,14%, а немецкий DAX - на 2,53% после того, как данные указали на резкое ухудшение потребительских настроений в стране до минимального показателя с 2009 года.

Европейские акции упали в четверг после двух сессий роста подряд, так как все еще быстро распространяющийся коронавирус и опасения глубокой глобальной рецессии затмили оптимизм от принятия Сенатом США исторического пакета стимулирующих мер на $2 триллиона для смягчения экономических последствий пандемии.

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Панъевропейский индекс STOXX 600 упал на 2,14%, а немецкий DAX - на 2,53% после того, как данные указали на резкое ухудшение потребительских настроений в стране до минимального показателя с 2009 года, пишет Рейтер.

Итальянские и испанские акции потеряли от 2% до 2,6%, так как количество смертельных случаев от вызываемой вирусом болезни COVID-19 в Италии превысило 7.500, а в Испании - 3.400, обойдя общее количество смертельных случаев в Китае.

Индекс потребительского доверия в Германии по версии исследовательского института GfK на апрель составил 2,7 пункта по сравнению с пересмотренным показателем в 8,3 пункта месяцем ранее.

Акции британского ритейлера электроники Dixons Carphone снизились на 3% после того, как компания предупредила, что не достигнет прогноза прибыли и долга на 2019-20 год, так как вспышка вируса привела к закрытию магазинов в Великобритании, Ирландии и Греции.