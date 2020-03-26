Сенат США одобрил выделение более $2 триллионов помощи экономике из-за коронавируса

Законом предусмотрено вливание денег в экономику в попытке ослабить воздействие усиливающейся эпидемии коронавируса, которым в США заразились более 68,5 тыс. человек.

Сенат США одобрил беспрецедентный пакет антикризисной экономической помощи объемом 2,2 трлн долларов, которая пойдет бизнесу, работникам и системам здравоохранения, затронутым пандемией коронавируса.

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Ожидается, что Палата представителей проголосует за этот пакет в пятницу, 27 марта, сообщает "Голос Америки".

Голосованию предшествовали несколько дней переговоров на фоне общенационального кризиса, с которым Вашингтон ранее не сталкивался. 880-страничный документ стал самым крупным законопроектом об экономической помощи в истории США.

Масштабный пакет включает фонд в размере 500 млрд долларов, которые пойдут на поддержку наиболее пострадавших отраслей, а также сравнимый объем выплат до 3 тыс. долларов миллионам американских семей.

Он также предусматривает выделение дополнительных 100 млрд долларов больницам и другим медицинским учреждениям, которые остро нуждаются в медицинском оборудовании, а также серьезно расширяет выплаты по безработице, чтобы помочь заболевшим коронавирусом работникам или уволенным во время кризиса.

Пакет направлен на вливание денег в экономику в попытке ослабить воздействие усиливающейся эпидемии коронавируса, которым в США заразились более 68,5 тыс. человек, из которых более тысячи уже умерли.

Только Китай и Италия опережают США по числу инфицированных, и ВОЗ предупредила, что США, судя по всему, становятся следующим эпицентром глобальной пандемии.

Президент Дональд Трамп пообещал, что немедленно подпишет закон.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире составляет более 471,5 тысячи. От COVID-19 умерли 21 тыс. 293 человека, выздоровели - более 114 тысяч.