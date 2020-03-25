Таможня отчиталась за 100 дней работы: уволили свыше 500 недобросовестных сотрудников

Также за этот период таможенная служба запустила онлайн-калькулятор расчета стоимости растаможки авто и онлайн-систему жалоб на свою работу.

Государственная таможенная служба Украины подвела итоги работы за 3,5 месяца своего существования в качестве отдельного госоргана, в течение которых провела первые открытые конкурсы на замещение вакантных должностей в таможенной службе, уволила более 500 наиболее одиозных сотрудников ведомства и запустила 7 сканеров для проверки грузов на пунктах пропуска в рамках борьбы с контрабандой.

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Об этом сообщили в пресс-службе таможенной службы, подводя итоги работы за первые 100 дней существования нового ведомства.

В частности, сканеры, которые закупили еще в 2018 году, были введены в эксплуатацию в текущем году на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе и Порубном, благодаря чему осмотр фуры в среднем сократился с трех часов до 7-15 минут.

Согласно сообщению, за указанный период состоялись первые открытые конкурсы на замещение вакантных должностей в таможенной службе. В частности, 283 кандидата приняли участие в 37 конкурсах: в среднем - 8 претендентов на одно место.

Кроме того, таможенная служба за указанный период запустила онлайн-калькулятор расчета стоимости растаможки авто, который позволяет посчитать сумму налога к уплате за ввоз подержанной или новой машины из-за границы, а также онлайн-систему жалоб на свою работу.

«На сегодня в систему поступило 2038 обращений, 95% из которых – обработаны», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что отныне СБУ может направить таможне поручение провести таможенный досмотр товаров в электронной форме, тогда как ранее правоохранители присылали подобные поручения в бумажном виде и на конкретный таможенный пост, что не давало отследить количество и результативность таких запросов и увеличивало количество злоупотреблений на местах.

Кроме того, за это время таможенная служба провела первый открытый электронный аукцион через «ProZorro.Продажи» и возобновила сотрудничество с донорскими организациями, которое ранее было заморожено из-за тотальной коррупции в госорганах. «Новая таможня вернула доверие международных институтов. На данный момент благодаря их поддержке мы внедряем новые инфраструктурные проекты (в частности, 12 пунктов пропуска откроем до конца года), качественные кадровые и функциональные изменения», - подчеркнули в пресс-службе.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора 5 июля 2019 года первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов стал руководителем Государственной таможенной службы.

Государственная таможенная служба, которой передали соответствующие полномочия Государственной фискальной службы, официально заработала в Украине с 8 декабря прошлого года.