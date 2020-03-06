Нефедов: если не будет "химии" с новым Кабмином, готов уйти

Нефедов рассказал также, что на анонсированном премьер-министром Денисом Шмыгалем совещании с финансовым блоком, которое пройдет завтра, будет рассказывать «о том, что сделано, какие планы и что ожидается в ближайшее время».

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов готов уйти с должности, если новое правительство не разделяет его видение реформ на таможне.

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Об этом он заявил в интервью Радио НВ.

«У меня будут соответствующие встречи с новым министром финансов, с премьер-министром Украины, по результатам которых, наверное, они будут принимать решения и я буду принимать решение, можем ли мы работать как команда», — сказал Нефедов.

Он добавил, что, по процедуре, после смены правительства в течение четырех месяцев есть юридическая возможность менять глав центральных органов исполнительной власти.

«Точно могу сказать, что я не буду держаться за кресло. Если будет понятно, что там нет химии и нет взаимного доверия или нет общего видения относительно тех планов реформ, которые я описывал, когда приходил на эту должность, то, конечно, я готов и сам уйти», — заявил глава Государственной таможенной службы.

Нефедов подчеркнул, что персональных амбиций у него нет.

«Это зависит от того, разделяют ли все то видение реформ на таможне, которое я предлагал. Если его не разделяют, то понятно, что оставаться ну просто никакого смысла нет», — добавил он.

Нефедов рассказал также, что на анонсированном премьер-министром Денисом Шмыгалем совещании с финансовым блоком, которое пройдет завтра, будет рассказывать «о том, что сделано, какие планы и что ожидается в ближайшее время».

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Государственная таможенная служба Украины в январе-феврале текущего года провалила план таможенных поступлений в госбюджет, а также не ликвидировала полностью контрабанду.

По словам Зеленского, за два месяца текущего года невыполнение доходов госбюджета Украины составило почти 16 млрд грн, из которых 13 млрд грн - недопоступления от таможни.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал на 7 марта проведение совещания с финансовым блоком, в том числе и с руководителем Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым, относительно провала таможенных поступлений в государственный бюджет.