Правительство выделило почти 40 миллионов гривень из резервного фонда на борьбу с коронавирусом
Правительство сегодня на внеочередном заседании выделило 39,2 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на осуществление ряда мероприятий по противодействию распространению заболевания COVID-19 на территории Украины.
Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.
"В частности, Министерству здравоохранения выделено 35,6 млн грн, Министерству юстиции (для Государственной уголовно-исполнительной службы) – 3,6 млн грн для обеспечения средствами индивидуальной защиты работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
Также правительство выделило из резервного фонда госбюджета 639 тыс. грн Министерству инфраструктуры для возмещения расходов, связанных с осуществлением неотложной эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса в Итальянской Республике.
Читайте такжеКабмин отменил тендеры при закупках товаров и работ, необходимых для борьбы с коронавирусом
Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, на внеочередном заседании Кабмин принял установить режим чрезвычайной ситуации в г. Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Никаких новых ограничений в настоящее время не предвидится.
Также правительство приняло решение освободить от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания. Список будет обнародован на сайте правительства в ближайшее время.
Кроме того, Кабмин принял решение до 19 апреля упростить порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 на территории Украины. Постановлением определено, что закупки, которые необходимы для борьбы со вспышками COVID-19, осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цена, объем и т.д.). Для этого заключенный договор о закупке должен быть загружен в е-систему вместе со всеми приложениями к нему.