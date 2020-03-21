Правительство выделило почти 40 миллионов гривень из резервного фонда на борьбу с коронавирусом

Также выделено 639 тыс. грн на эвакуацию украинцев из Италии.

Правительство сегодня на внеочередном заседании выделило 39,2 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на осуществление ряда мероприятий по противодействию распространению заболевания COVID-19 на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

"В частности, Министерству здравоохранения выделено 35,6 млн грн, Министерству юстиции (для Государственной уголовно-исполнительной службы) – 3,6 млн грн для обеспечения средствами индивидуальной защиты работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Также правительство выделило из резервного фонда госбюджета 639 тыс. грн Министерству инфраструктуры для возмещения расходов, связанных с осуществлением неотложной эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса в Итальянской Республике.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, на внеочередном заседании Кабмин принял установить режим чрезвычайной ситуации в г. Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Никаких новых ограничений в настоящее время не предвидится.

Также правительство приняло решение освободить от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания. Список будет обнародован на сайте правительства в ближайшее время.

Кроме того, Кабмин принял решение до 19 апреля упростить порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 на территории Украины. Постановлением определено, что закупки, которые необходимы для борьбы со вспышками COVID-19, осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цена, объем и т.д.). Для этого заключенный договор о закупке должен быть загружен в е-систему вместе со всеми приложениями к нему.