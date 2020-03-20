Верланов: В это сложное время налоговая сделает все возможное, чтобы бизнес вовремя получал возмещение НДС

Председатель Государственной налоговой службы Украины рассказал о принятых 17 марта Верховной Радой законах.

Председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов ответил на самые распространенные вопросы относительно принятых Верховной Радой 17 марта законов, направленных на противодействие распространению эпидемии коронавируса в Украине и поддержку бизнеса в этих сложных условиях.

Об этом говорится в его видеоблоге на YouTube.

В частности, по словам председателя ГНС, в результате принятых законов на два месяца, а именно на март и апрель, физические лица-предприниматели (ФЛП) на всех системах налогообложения, самозанятые лица, а также члены фермерских хозяйств были освобождены от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ).

Вместе с тем, как сообщил Сергей Верланов, обязанность платить ЕСВ и НДФЛ за работников, работающих на физических лиц-предпринимателей, - сохраняется. «ФЛП не платит ЕСВ за себя, а за людей, которые на него работают, - платит», - заявил он.

Сергей Верланов подчеркнул, что не нужно подавать каких-либо специальных заявлений, чтобы освободиться от обязанности уплаты ЕСВ, ведь «это происходит автоматически». Также, по его словам, на период карантина будет засчитываться в страховой стаж из расчета минимальной суммы ЕСВ даже без его уплаты. «Если физическое лицо-предприниматель хочет заплатить больше, то закон не запрещает этого делать», - подчеркнул он.

Также глава налоговой разъяснил, что делать тем налогоплательщикам, которые предусмотрительно оплатили ЕСВ наперед. По его словам, указанные суммы, то есть за март и за апрель, будут означать переплату, и эта переплата зачисляется автоматически в соответствии с представленной плательщиком декларации в следующих периодах. «Также это можно будет сделать по заявлению. В любом случае, эти средства не пропадут, они будут зачислены», - отметил Сергей Верланов.

К тому же глава налоговой рассказал, что согласно принятым изменениям программные регистраторы расчетных операций (РРО) будут введены в действие с 1 августа. Их можно будет использовать наряду с классическими РРО.

«Так называемая всеобщая фискализация для физических лиц-предпринимателей планировалась в два этапа, то есть сначала она внедряется для так называемых рисковых групп. Это – торговля в Интернете, торговля ювелирными изделиями, деятельность туристических агентств прочее. Для этой категории физических лиц-предпринимателей обязательная фискализация с применением, в том числе, программных РРО, предполагается отныне с 1 января 2021 года, а всеобщая фискализация для ФЛП 2, 3 и 4 групп будет введена с 1 апреля 2021 года», - заявил глава ГНС.

Кроме того, Сергей Верланов затронул вопросы декларирования доходов физических лиц. По словам председателя налоговой, срок подачи деклараций были вытеснены с 1 мая на 1 июля. «Не надо в это время идти в ЦОПы (Центры обслуживания плательщиков – ред.) и нести свою декларацию, подвергать себя опасности. Есть время подготовиться и подать ее до 1 июля, в том числе через наш Электронный кабинет», - сообщил он.

В своем видеоблоге Сергей Верланов также рассказал, что согласно принятому Верховной Радой закону был введен мораторий на все проверки, которые проводит Государственная налоговая служба, на период с 18 марта по 31 мая 2020 года.

«Общее правило - в это время документальных и фактических проверок не будет. По тем проверкам, которые успели закончиться до 18 марта, процедуры обжалования будут проводиться в порядке, определенном действующим законодательством. Другие проверки начинаться не будут. Также Государственная налоговая служба до 30 марта на своем сайте обнародует новый план-график проверок, и все, кто был в плане на этот период, в который был введен мораторий, будут отодвинуты соответственно на следующие периоды», - заявил глава ГНС.

В свою очередь, как сообщил Сергей Верланов, законы не запретили проведение камеральных проверок и документальных проверок по налогу на добавленную стоимость.

«Это очень важно для получателей НДС, для крупных предприятий, на которых тяжело трудятся много людей и должны получать зарплату. Государственная налоговая служба будет поддерживать всех украинцев, отечественный и международный бизнес, работающий в Украине, который сохраняет свои рабочие места. Поэтому эта возможность для нас осталась. Мы будем работать вместе с бизнесом для того, чтобы все получили возмещение НДС в определенный законом срок», - подытожил он.

Полную версию видео, в котором Сергей Верланов разъясняет изменения для плательщиков налогов на период карантина, можно просмотреть ниже.

Напомним, ранее Государственная налоговая служба Украины презентовала серию видеоуроков о том, как пользоваться электронными сервисами. Так, первый видеоурок посвящен заполнению декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.