Что будет с курсом гривни дальше: прогноз эксперта

По словам эксперта, курс гривни стабилизируется на среднегодовом уровне в 27 гривен за доллар в течение месяца. После этого возможно укрепление национальной валюты.

Курс гривни стабилизируется на ранее спрогнозированном правительством среднегодовом уровне в 27 гривень за доллар в течение месяца, после чего возможно укрепление национальной валюты.

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Такого мнения придерживается руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

«Умеренная девальвация - только плюс для экономики. Ситуация складывается так, что мы выходим на прошлогодний прогноз Минэкономики по курсу - 27 гривень за доллар в среднем за год. Думаю, в течение месяца где-то на таком уровне и стабилизируется курс, а потом гривня даже может укрепиться», - сказал эксперт УНИАН.

Он пояснил, что с точки зрения торгового баланса – экспорта и импорта – ситуация благоприятна для Украины, а на рынок давят неопределенность и панические настроения.

«Паника пройдет. Возможно, в какой-то момент в ближайшем будущем на гривню будет давить выход иностранных спекулянтов из ОВГЗ. Но когда это все давление закончится, на первое место выйдет фактор торгового баланса», - пояснил Паращий.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины на четверг, 19 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,27 грн/долл., к евро - на уровне 29,79 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США к полудню составили 27,80/27,85 грн/долл., к евро – 30,15/30,18 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро 19 марта остается на вчерашнем уровне 28,50 грн за доллар, стоимость евро просела до 30,90 грн.