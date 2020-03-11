Экономист объяснил удешевление гривни после обвала российского рубля

По словам эксперта, в Украине пока нет финансовых и экономических причин для девальвации гривни.

Украинская гривня немного «просела» из-за чисто психологической реакции на обвал российского рубля.

Такое мнение в своей колонке на сайте УНИАН высказал экономист Андрей Новак.

Читайте такжеРоссийский рубль и акции нефтяников резко упали

«Хотя старая психологическая связь с Россией и российским рублем, к сожалению, все еще напоминает о себе. Это проявляется в том, что гривня в эти дни также начала девальвировать, но не так существенно, как российский рубль. В Украине пока нет финансовых и экономических причин для девальвации гривни. То незначительное проседание, которое мы наблюдаем, является исключительно психологической реакцией на значительный обвал российского рубля», – отметил Новак.

Он подчеркнул, что сейчас крайне важно успокоить население, чтобы «у нас не было повторения 1998 года», когда российский рубль обвалился в пять раз, и чисто психологически гривня, которая была на тот момент не так давно введена в оборот, также девальвировала в 2,5 раза. «Это была чисто психологическая реакция на обвал российского рубля», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, чтобы украинская национальная валюта в дальнейшем не теряла позиции, правительство должно успокоить население - убедить в том, что связь гривни с российским рублем сегодня является минимальной, и "что даже за те энергоресурсы, которые мы закупаем у России, мы рассчитываемся в долларах, а не в российских рублях". "То есть нет ни торговой, ни инвестиционной связи гривни с рублем, поэтому падение российского рубля вовсе не означает начало аналогичных процессов с нашей национальной валютой", – пояснил экономист.