Украинцев ждет новый курс доллара - прогноз

После 8 марта курс доллара может подняться выше 25 гривень.

В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

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"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,3 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1,3%.

Как сообщалось, Национальный банк Украины на вторник, 10 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,92 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного роста упала к доллару на 18 копеек.