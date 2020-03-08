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Украинцев ждет новый курс доллара - прогноз

11:08, 08 марта 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

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"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,3 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1,3%.

Как сообщалось, Национальный банк Украины на вторник, 10 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,92 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного роста упала к доллару на 18 копеек.

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