Гривня возобновила падение: сколько стоит доллар

Курс гривни опустился к доллару на 18 копеек, а к евро - сразу на 54 копейки.

Национальный банк Украины на вторник, 10 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,92 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного роста упала к доллару на 18 копеек.

Читайте такжеЭкономика Украины в январе сократилась на 0,5%

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 28,23 гривни/евро, что на 54 копейки ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь-февраль 2020 года снизилась к доллару США на 3,7% - до 24,56 гривни/доллар, к евро - на 1,9%, до 26,93 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.