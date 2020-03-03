Стокгольмский арбитраж запретил продавать украинскую "дочку" госбанка РФ

Украина проиграла апелляцию российскому ВЭБу в деле о принудительной продаже Проминвестбанка.

Стокгольмский арбитраж не удовлетворил апелляцию Украины и оставил в силе запрет на продажу "дочки" российского Внешэкономбанка (ВЭБ) - Проминвестбанка.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу ВЭБа.

Такое решение принял 2 марта полный состав трибунала, в который входил и назначенный Украиной арбитр, отмечается в сообщении.

ВЭБ подал иск против Министерства юстиции Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в июне 2019 года. В августе того же года ВЭБ попросил Стокгольмский арбитраж в качестве обеспечительных мер запретить продажу акций Проминвеста. Суд встал на сторону РФ и запретил Украине продавать банк. Украина оспорила это решение.

Как сообщал УНИАН, принадлежащий российскому государственному финучреждению "Проминвестбанк" по итогам 2018 года получил 3,389 миллиарда гривень убытка. Как свидетельствует отчетность банка, опубликованная на его сайте, на 1 января 2019 года уставный капитал финучреждения составлял 50,919 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Проминвестбанк" является одним из крупнейших украинских банков по объему активов и находится в собственности российского государственного "Внешэкономбанка". C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

Государственная исполнительная служба выставила на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций банка в рамках исполнения в Украине решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за недвижимое имущество связанных с украинских компаний, имевших активы в Крыму.