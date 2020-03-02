Ситуация на внешних рынках капитала ухудшилась - Минфин

Снизился интерес к инвестициям в локальные валюты развивающихся рынков, включая Украину.

В феврале произошло существенное ухудшение ситуации на внешних рынках капитала и снижение интереса к инвестициям в локальные валюты развивающихся рынков, включая Украину.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, этот тренд подтверждается последними аукционами по размещению ОВГЗ, на которых сократился спрос нерезидентов на длинные бумаги.

В то же время, в феврале Минфин смог привлечь на внутреннем рынке капитала 14,1 млрд грн и сохранить ставку доходности на уровне около 10% по всем гривневым инструментам.

При этом экономия расходов на обслуживание долга с начала года составила около 3,4 млрд грн, а потребность в дополнительных заимствованиях для рефинансирования долга снизилась на 7,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, нерезиденты две недели подряд воздерживаются от покупки украинских ОВГЗ, сохраняя объем вложений на уровне около 127 млрд грн, а долю на рынке ОВГЗ Украины - на уровне 15,7%.