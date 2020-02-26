Кабмин предлагает доплачивать за более поздний выход на пенсию
12:01, 26 февраля 2020Финансы
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Сумма ежемесячной надбавки должна превысить 500 гривень.
Иллюстрация REUTERS
Правительство предлагает ввести ежемесячную доплату в размере более 500 гривень за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров.
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Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.
"Решение правительства – в случае одобрения парламентом – позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению размера надбавок", - написал Гончарук.
Как сообщал УНИАН, Кабмин предлагает ввести компенсацию за задержку пенсий, зарплат, стипендий и соцвыплат.
Всего в Украине 11,3 миллиона пенсионеров, из них 2,6 миллиона это работающие пенсионеры.
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