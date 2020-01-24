Кабмин предлагает ввести компенсацию за задержку зарплат и пенсий

Правительство подаст в Раду законопроект о компенсации за задержку пенсий, зарплат, стипендий и соцвыплат.

Кабинет министров подаст в Верховную Раду законопроект, который предусматривает предоставление компенсации гражданам Украины в случае задержек различных социальных и иных денежных выплат, сообщил на своем канале в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

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"Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация", - добавил он.

По словам премьера, речь идет о пенсии или ежемесячном пожизненном денежном содержании, социальных выплатах, стипендиях, заработной плате (денежном обеспечении) и об индексации денежных доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Украине возникла проблема с долгами по зарплатам учителям и врачам.

Министерство социальной политики Украины в этом году планирует перейти на новую модель оказания социальных сервисов в регионах и начнет финансировать непосредственно услуги, а не учреждения.

Кроме того, Министерство социальной политики изменило механизм финансирования социальных выплат, что позволит выдавать деньги населению гораздо быстрее, в течение 1-3 дней.

В частности, Минсоцполитики превратило часть выплат из субвенций в бюджетные программы.