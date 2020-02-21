В Киевской области создали Совет инвесторов

Первыми шагами для работы Совета определили создание механизма взаимодействия для реальной поддержки инвестиций.

Председатель КОГА Алексей Чернышов выступил инициатором создания Совета инвесторов с участием крупнейших украинских и международных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба КОГА.

Первое заседание Совета прошло 19 февраля. Помимо компаний, которые работают в регионе, участвовали также представители международных инвестиционных учреждений и банков, центральных и региональных органов власти, местного самоуправления и правоохранительных органов, юридических, консалтинговых учреждений, НПО.

Первыми шагами для работы Совета определили создание механизма взаимодействия для реальной поддержки инвестиций.

Участники обсудили проблемы и перспективы инвестирования в Киевскую область. Поделились опытом своей деятельности, кейсами, которые могут быть полезны для привлечения средств в развитие региона.

"Инвестиции являются движущей силой экономики, от которой напрямую зависит развитие страны. В стратегических целях на этот год много внимания мы с командой Киевской облгосадминистрации уделили развитию Киевщины как инвестиционно привлекательного региона. Мощного и стабильного. Агентство Регионального развития и Совет Инвесторов станут залогом изменений и развития. Я верю в Киевщину как инвестиционную витрину Украины", - подчеркнул Алексей Чернышов в начале заседания.

Он подчеркнул, что областная власть планирует реализовать проекты, способствующие улучшению бизнес и инвест-климата в регионе. Для этого в КОГА проводят анализ уязвимых факторов и сотрудничают с инвестиционными учреждениями Киевщины.

Один из механизмов содействия эффективному ведению экономической деятельности - Агентство регионального развития. Его задача - подготовка для инвесторов проектов под "ключ", сопровождение инвестпроектов, формирование положительного имиджа и бренда Киевской области, взаимодействие с международными финансовыми организациями и донорами.

Председатель Агентства регионального развития Дмитрий Крипак подчеркнул важность оказания помощи существующему бизнесу и пояснил, что Агентство громадам будет помогать продвигать активы, а инвесторам - продавать продукт.

Напомним, Киевская область занимает 6 место в стране по количеству объектов малой приватизации. По словам, председателя ФГИ Дмитрия Сенниченко, сейчас в области для инвестора есть предложения на любой кошелек: от маленького гаража до гостиницы или завода.

Основатель холдинговой компании UFuture и фонда K.Fund Василий Хмельницкий отметил, что западные инвесторы боятся малейших рисков которые ожидают их в Украине, но с готовностью берут площади в аренду. Он предложил строить в области помещения, цеха, заводы, которые зарубежный бизнес сможет брать в аренду под свои производства. "Для того, чтобы иметь человеческий капитал мало платить высокую зарплату, люди хотят безопасные и комфортные условия жизни для себя и своих детей. Их надо создать", - подчеркнул Хмельницкий.

Алексей Чернышов обратил внимание присутствующих, что несмотря на много привлекательных факторов, Киевский регион за все прошлые годы смог получить лишь около 1,6 миллиарда долларов инвестиций. Но имеет достаточно успешных кейсов, чтобы войти в топ-лист с высоким уровнем инвестиционной привлекательности, и получить еще 1,6 миллиарда долларов в ближайший период.

Первое заседание Совета инвесторов было представлено компаниями "Dragon Capital", "NCH Advisors Inc.", UFuture і K.Fund, "Sigma Bleyzer", "Horizon Capital", Pulse, "City Capital Group", "Concorde Capital", AVentures Capital, UVCA, "ТАС", ООО "СКАЙ СТАРТАП", ПрАТ "РОСАВА", КАН, "Biopharma", "МХП", ООО "Lifecell", ООО "ФІНАНСОВА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА", BASF, "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед", UTG, "ДТЕК", ПрАТ "Чумак", ООО "АТ Каргілл", ГАСИ Украины, ЕВА, АО "Ощадбанк", "UkraineInvest" и многие другие представители бизнеса, которые уже долгие годы успешно работают на территории Киевской области и Украине.