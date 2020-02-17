Милованов представил стратегию экономического роста Украины

Правительственная стратегия экономического роста Украины основывается на привлечении инвестиций, заявил глава Минэкономики.

Стратегия Кабинета министров по обеспечению экономического роста Украины в ближайшие годы основывается на привлечении инвестиций, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время презентации правительственной стратегии экономического роста Украины.

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"Это инвестиции в людей, инвестиции в рынок земли, инвестиции в рынок капитала, создание рынка капитала, инвестиции в технологии", - сказал он.

По словам министра, в ближайшие годы Украина должна привлечь не менее 50 млрд долларов инвестиций.

Он отметил, что правительство намерено масштабировать положительный опыт привлечения инвестиций, который есть в агропромышленном комплексе и IT-секторе.

Как сообщал УНИАН, Кабмин поставил перед собой задачу обеспечить 40%-ный рост валового внутреннего продукта Украины в ближайшие пять лет.

Ранее Милованов заявлял, что Украина в ближайшие пять лет для экономического успеха должна не только привлечь миллиардные иностранные инвестиции, но также как минимум вдвое увеличить объемы внутреннего инвестирования. По его словам, выполнение задачи по привлечению 50 млрд долларов инвестиций в ближайшие пять лет позволит не только обеспечить экономический рост в 40%, но и снизить средний износ основных фондов страны до 48% с 60%.